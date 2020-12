Milano: derubato e accoltellato dal cugino, 25enne in codice giallo al Niguarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Derubato e accoltellato dal cugino, che dopo averlo aggredito si è dato alla fuga. È successo ieri alle 21.15 in via degli Imbriani a Milano. La vittima è un 25enne egiziano, trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda. L'uomo si era incontrato con il cugino in via Imbonati, per restituirgli del denaro. Poco dopo, in seguito a un diverbio, il cugino ha accoltellato il giovane al petto, gli ha 150 euro e il cellulare, per darsi poi alla fuga. (Rem)