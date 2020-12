Covid: città metropolitana di Milano e protezione civile insieme per sostegno sociale, economico e psicologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Milano, in collaborazione con il Coordinamento dei volontari della Protezione civile, lancia il progetto "Ci siAMO!", una serie di azioni per affrontare il protrarsi dell'emergenza sanitaria, con tutte le sue implicazioni economiche e sociali. L'attuale situazione sociale, infatti, richiede risposte improntate alla concretezza e all'immediatezza, perché dai territori sorgono nuove domande rispetto a quello che è avvenuto nella prima esperienza primaverile di emergenza. "Col progetto Ci siAMO! – precisa Arianna Censi, vicesindaco della Città metropolitana di Milano - vogliamo trasformare l'azione emergenziale in un intervento inclusivo e virtuoso, coinvolgendo i Sindaci, i volontari e i cittadini, coordinando attraverso una governante efficace gli interventi, valorizzando iniziative e sensibilità, aggiornando trasparentemente informazioni e dati." In continuità con la prima fase e forti dell'esperienza maturata, la Città metropolitana di Milano, col progetto Ci siAMO!, intende dunque incrementare le azioni a supporto della cittadinanza. Quattro i filoni di intervento: SosteniAMO, legato alla consegna di derrate alimentari; AffrontiAMO, per la consegna di medicinali e Dpi; ConosciAMO, un'offerta di supporto studio per ragazzi dai 12 ai 16 anni e AscoltiAMO, la disponibilità di un servizio di ascolto e supporto psicologico per i cittadini. I primi due interventi sono in continuità con l'attività organizzata nella prima fase dell'emergenza e di fatto mai interrotta. Gli altri due invece sono servizi innovativi che riguardano il supporto allo studio per i ragazzi in Dad - Didattica a Distanza e il sostegno psicologico destinato sia alla popolazione sia ai volontari. (Com)