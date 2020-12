Brexit: Johnson-von der Leyen, fare “tutto il possibile” per raggiungere un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e l'Unione europea hanno deciso di proseguire i colloqui commerciali post-Brexit oltre la scadenza inizialmente prevista per la serata di oggi. L’annuncio è arrivato al termine di un colloquio telefonico avvenuto oggi fra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro britannico Boris Johnson. In una dichiarazione congiunta diffusa poco fa, le due parti hanno affermato di essere “intenzionati a questo punto a fare tutto il possibile” e di aver per questo dato mandato ai negoziatori di proseguire i colloqui a Bruxelles “per vedere se un accordo può essere raggiunto anche in questa fase avanzata”. “I nostri team negoziali hanno lavorato giorno e notte negli ultimi giorni e, nonostante il fatto che le scadenze siano state saltate più e più volte non rispettate, pensiamo che a questo punto sia responsabile percorrere il miglio supplementare. Di conseguenza, abbiamo incaricato i nostri negoziatori di proseguire i colloqui per capire se un accordo può essere raggiunto anche in questa fase avanzata”, si legge nella dichiarazione. (segue) (Beb)