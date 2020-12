Brexit: Johnson-von der Leyen, fare “tutto il possibile” per raggiungere un accordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio fra Johnson e von der Leyen è avvenuto a poche ore dalla scadenza precedentemente fissata per la conclusione dei colloqui volti a scongiurare una cosiddetta “hard Brexit”. In precedenza il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, aveva ribadito l’intenzione di “non lasciare nulla di intentato”, aggiungendo che “quel che conta davvero è quanto l'Unione europea sia disposta a impegnarsi a livello politico”. “C'è ancora molta strada da fare”, ha detto Raab ai microfoni di “Sky News”, non escludendo tuttavia l’eventualità di una prosecuzione dei colloqui post-Brexit oltre la data del 31 dicembre qualora da parte dell’Unione europea giungessero “rassicurazioni” sulle questioni su cui le loro posizioni divergono. “Dobbiamo essere molto chiari, ci sono due questioni fondamentali in gioco: la questione della pesca, la questione della cosiddetta parità di condizioni. Vogliamo essere trattati come qualsiasi altra democrazia indipendente che si rispetti. Se l'Ue è disposta ad accettarlo a livello politico, ci sono tutte le ragioni per essere fiduciosi”, ha aggiunto Raab. (Beb)