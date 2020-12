Grecia: arrestate due persone sull'isola di Rodi con l'accusa di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia greca ha arrestato due persone sull'isola di Rodi con l'accusa di spionaggio. Lo ha riferito la polizia in un comunicato. “L'indagine sul caso è stata condotta in stretta collaborazione con il Servizio nazionale di intelligence (Nis) e in coordinamento con la sotto-direzione della sicurezza di Rodi”, si legge nella nota. Secondo la Direzione per la sicurezza dell'Attica, è stata intentata una causa contro i due uomini per violazione dell'articolo 148 (spionaggio). In particolare, uno dei sospettati lavorava come cuoco su una nave passeggeri, gestendo rotte di traghetti che collegano l'isola di Rodi con l'isola di Megisti (Kastellorizo), mentre il secondo sospettato lavorava nel consolato turco a Rodi. Entrambi i sospettati sono cittadini greci. La Turchia è stata coinvolta in una disputa di confine marittima di lunga data con la Grecia e Cipro sulla dimensione delle loro zone economiche esclusive (Zee) nel Mediterraneo orientale. Atene e Nicosia hanno espresso la loro forte opposizione alla presenza di navi esplorative turche in acque che sia la Grecia che Cipro dichiarano essere parte delle rispettive Zee. (Gra)