Governo: Tajani (FI), pronti a sederci a tavolo per risolvere problemi di italiani

- Occorre "non perdere tempo nella discussione del sesso angeli. Sono convinto che il governo cadrà, ma ora gli italiani chiedono di risolvere i problemi come il ritardo sui vaccini e un'azione forte per prendere i 209 miliardi di Recovery fund", per il quale "bisogna preparare progetti seri accompagnati da riforme come quella sul fisco, sul mondo del lavoro, la giustizia e la burocrazia". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di SkyTg24. "Siamo disponibili a sederci al tavolo con il governo per offrire la nostra collaborazione per risolvere i problemi degli italiani", ha ribadito. (Rin)