Germania: oggi riunione fra Merkel e governatori dei Laender, verso serrata generale dal 16 dicembre

- Il governo federale tedesco potrebbe imporre una nuova serrata generale da mercoledì 16 dicembre fino al prossimo 10 gennaio. È quanto prevede la bozza del nuovo disegno di legge che la cancelliera Angela Merkel sottoporrà oggi ai governatori degli Stati federati (Laender) riuniti in videoconferenza. Secondo quanto riporta il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la bozza prevede che il commercio al dettaglio rimarrà chiuso dal 16 dicembre al 10 gennaio ad eccezione dei negozi che coprono le necessità quotidiane, ovvero negozi di alimentari, mercati settimanali, servizi di ritiro e consegna, mercati di bevande, negozi di alimenti naturali, farmacie, negozi di forniture mediche, negozi di droga, ottici, acustici per apparecchi acustici, stazioni di servizio, officine automobilistiche, officine di biciclette, banche e casse di risparmio, uffici postali, lavanderie a secco, lavanderie a gettoni, vendita di giornali, articoli per animali domestici, mercati di mangimi, vendita all'ingrosso di alberi di Natale. In linea di principio, le scuole dovrebbero restare chiuse o la frequenza obbligatoria venire sospesa, mentre sarà garantita l'assistenza di emergenza e l'apprendimento a distanza. I datori di lavoro saranno inoltre invitati a verificare se le aziende possono essere chiuse per ferie aziendali o operare in remoto, mentre gli incontri privati saranno "in ogni caso" limitati a un massimo di cinque persone di due nuclei familiari. (segue) (Geb)