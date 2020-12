Germania: oggi riunione fra Merkel e governatori dei Laender, verso serrata generale dal 16 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre dal 16 dicembre al 10 gennaio sarà inoltre vietato bere alcolici nei luoghi pubblici, mentre per i giorni di San Silvestro e Capodanno sarà vietata la vendita di fuochi d’artificio e non sarà possibile effettuare raduni. Resteranno chiusi anche i servizi di cura del corpo, tra cui parrucchieri, centri estetici e centri massaggi, mentre resteranno consentiti i trattamenti necessari dal punto di vista medico, come la fisioterapia, la terapia occupazionale e la logoterapia, nonché la podologia e la cura dei piedi. Le funzioni religiose nelle chiese, nelle sinagoghe e nelle moschee, nonché le riunioni di altre comunità religiose, saranno consentite solo se sarà possibile mantenere la distanza minima di 1,5 metri, sarà obbligatorio indossare la mascherina nelle piazze e vietato cantare nelle congregazioni. Infine, dovrebbero essere adottate misure protettive speciali per le case di riposo e di cura, nonché per i servizi di assistenza mobile, mentre gli Stati federati saranno tenuti ad ordinare più volte alla settimana esami obbligatori per il personale delle strutture di assistenza. (Geb)