Usa: scontri in cortei per Trump a Washington D.C., almeno otto feriti e 23 arresti

- Almeno otto persone sono rimaste ferite durante gli scontri registrati a Washington (Stati Uniti) tra forze di polizia e manifestanti riuniti per sostenere l'invalidità delle elezioni presidenziali di novembre. Secondo fonti della polizia di Washington D.C. quattro persone hanno riportato ferite da coltello a seguito di scontri registrati presso un bar individuato come punto di raccolta dei Produ Boys, organizzazione che la "Washington post" definisce legata al "nazionalismo bianco". Le vittime sono state ricoverate e potrebbero, secondo la testata, aver riportato ferite mortali. Dieci degli arresti sono stati comminati per aggressione, altri sei per aver assaltato uffici delle forze di sicurezza e quattro mper ribellione. Un arrestato aveva con sé una pistola taser. Gli scontri si producono a poche ore dal voto con cui il collegio elettorale dovrebbe consegnare al democratico Joe Biden la presidenza degli Usa. Nel fine settimana, la Corte suprema ha respinto il ricorso con cui il Texas - e altri 17 stati a guida repubblicana - denunciava abusi nella formulazione della legge elettoarle adottata dai quattro stati risultati decisivi per le sorti del voto. (Nys)