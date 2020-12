Covid: Coldiretti, deroga per 10 milioni di italiani in piccoli Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importanti deroghe sugli spostamenti interessano oltre 10 milioni di italiani che vivono in piccoli comuni con meno di 5mila abitanti che sono circa il 69 per cento del totale dei comuni italiani. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Fondazione Divulga in riferimento all’ipotesi di superare il divieto agli spostamenti per le aree limitrofe ai piccoli comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Una norma che - sottolinea la Coldiretti in una nota - colpirebbe duramente i piccoli comuni dove in molti casi c’è il problema esattamente opposto all’affollamento con il rischio di spopolamento e di invecchiamento della popolazione. (segue) (Com)