Covid: Coldiretti, deroga per 10 milioni di italiani in piccoli Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piccoli comuni secondo l'analisi Coldiretti/Fondazione Divulga coprono più della metà (54 per cento) dell’intera superficie nazionale e garantiscono il distanziamento in un paesaggio fortemente segnato dalle produzioni agricole, dalle dolci colline pettinate dai vigneti agli ulivi secolari, dai casali in pianura alle malghe di montagna, dai verdi pascoli ai terrazzamenti fioriti Non a caso il 92 per cento delle produzioni tipiche nazionali nasce proprio nei piccoli borghi italiani con meno di cinquemila abitanti, un patrimonio conservato nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle colture agricole storiche, la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tradizioni alimentari. (segue) (Com)