Droga: avevano in casa una serra di marijuana, due arresti a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano in casa una serra per la coltivazione della marijuana, per questo due trentenni sono stati arrestati dalla Polizia. A dichiararlo in una nota è la Questura di Milano. Giovedì 10 dicembre i poliziotti della Squadra Mobile hanno controllato un 34enne italiano, segnalato come dedito allo spaccio di sostanze stupefacente. Il controllo è cominciato all'interno di un bar tabacchi in zona Città Studi a Milano dove l'uomo lavorava insieme al padre. Nel corso di questo controllo è stato trovato in possesso di due mazzi di chiavi, una delle quali riconducibile ad un abitazione poco distante ove lo stesso ha dichiarato di avere in uso una camera. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 130 grammi di hashish, 800 grammi di marijuana, 1.800 euro in contanti, bilancini di precisione e materiali per il confezionamento. Del secondo mazzo di chiavi la persona ha fornito inizialmente indicazioni vaghe con il fine di sviare gli agenti. Tuttavia, dopo accurati accertamenti, è stato appurato che le chiavi erano riconducibili a un'abitazione in zona Lambrate al cui interno si trovava un altro 33enne. La perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare 200 grammi di marijuana sfusa e pronta per la vendita e una serra con 27 piante di marijuana in fioritura, con tanto di impianto di illuminazione ed areazione. All'interno dell'appartamento è stato trovato un contratto di affitto intestato ad entrambi: i due italiani, che avevano quindi la piena disponibilità dell'immobile adibito a serra per la coltivazione e produzione domestica di marijuana, sono stati arrestati e condotti presso la casa Circondariale di San Vittore. (Com)