Afghanistan: trattative governo-talebani si fermano a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della squadra negoziale del governo afghano e le loro controparti talebane dovrebbero andare in pausa alla fine del mese fino alla prima settimana di gennaio. Lo ha detto all'agenzia di stampa russa "Sputnik" un membro di una delle squadre a condizione di anonimato. I negoziati di pace intra-afghani sono iniziati nella capitale del Qatar, Doha, il 12 settembre. I colloqui sono stati oscurati da una serie di disaccordi e da un'ondata di violenze, inclusi scontri armati ed esplosioni di bombe in tutto il paese. Il 2 dicembre, entrambe le parti hanno annunciato di aver concordato le regole e le procedure che disciplinano i colloqui di pace in corso e che i punti sostanziali all'ordine del giorno potrebbero ora essere discussi. (Res)