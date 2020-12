Nagorno-Karabakh: ministero Difesa di Baku, uccisi quattro militari azerbaigiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro militari dell’Azerbaigian sono stati uccisi in un attacco condotto contro le loro unità in aree adiacenti all’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. Lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa di Baku in un comunicato. In precedenza le autorità armene avevano riferito che sei dei loro militari sono stati feriti in quella che hanno descritto come un'offensiva militare azerbaigiana, dopo che le due parti si sono accusate a vicenda di aver violato un accordo di cessate il fuoco mediato dalla Russia. Secondo quanto riferito in precedenza su alcuni canali dell’app “Telegram”, alcuni veicoli blindati delle forze armate azerbaigiane si sono avvicinati a tre villaggi attualmente sotto il controllo dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh: si tratta di Khin Taher, Khtsavend e Kirsavan, nel distretto di Hadrut, nell’area meridionale della regione contesa. Inizialmente, l'esercito azerbaigiano avrebbe cercato di prendere i villaggi con la fanteria e i distaccamenti d'assalto, ma i militari dell’autoproclamata repubblica sono riusciti a fermarli e a difendere i villaggi. Gli azerbaigiani, non intenzionati a fermarsi, avrebbero trasferito sul posto carri armati e artiglieria, portando avanti la loro offensiva. L’arrivo dei peacekeeper russi avrebbe di fatto smorzato ogni attività ma non è chiara, tuttavia, la situazione dei villaggi di Khin Taher e Khtsavend che potrebbero essere passati sotto il controllo delle forze armate di Baku. (segue) (Rum)