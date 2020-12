Latina: 56enne vicino a clan Casalesi arrestato per spaccio e detenzione abusiva di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 56 enne della provincia di Napoli ma residente nel comune Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, è stato arrestato per spaccio e detenzione abusiva di armi. L'uomo è ritenuto vicino al clan dei Casalesi ed è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare dei carabinieri, di 55,6 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e strumenti utili per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente nonché di un caricatore per pistola calibro 7,65, due proiettili dello stesso calibro e 29 cartucce per fucile da caccia calibro 12 e 16. Tutto il materiale è stato sottoposto e l'uomo ora si trova agli arresti domiciliari.(Rer)