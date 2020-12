Brexit: alle 12 colloquio telefonico fra Johnson e von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa per le ore 12 (orario italiano) una telefonata fra il primo ministro britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel tentativo di sbloccare l’impasse sull’accordo commerciale post-Brexit. Lo ha reso noto su Twitter il portavoce di von der Leyen, Eric Mamer. È attesa per oggi la scadenza dei colloqui fra Regno Unito e Unione europea per cercare di trovare un accordo commerciale per scongiurare una cosiddetta “hard Brexit”, sebbene le due parti sembrino ancora lontane dal colmare le loro divergenze su una serie di questioni di alto profilo. Che i negoziati restino in salita lo hanno confermato ieri sera una fonte del governo britannico citata da “Sky News” che, pur confermando che i negoziati sarebbero andati avanti ad oltranza, ha affermato che, restando così le cose, “l’offerta sul tavolo da parte dell’Ue resta inaccettabile”. Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha ribadito questa mattina l’intenzione di “non lasciare nulla di intentato”, aggiungendo che “quel che conta davvero è quanto l'Unione europea sia disposta a impegnarsi a livello politico”, e ha annunciato che in giornata è previsto un nuovo colloquio fra il primo ministro Boris Johnson e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il fallimento del loro ultimo incontro avvenuto venerdì scorso. “C'è ancora molta strada da fare”, ha aggiunto Raab ai microfoni di “Sky News”. All’eventualità di un’ulteriore proroga della scadenza dei colloqui, Raab ha precisato che “ciò può accadere solo a livello politico”. Il ministro degli Esteri ha quindi definito “piuttosto stravaganti” alcune delle proposte avanzate dall’Ue sulle tre grandi questioni rimaste ancora in sospeso (pesca, concorrenza e risoluzione delle controversie). (Beb)