Formia: sospetto errore in intervento chirurgico, 3 denunciati per omicidio colposo

- Tre operatori sanitari, in servizio presso alla Casa di cura del Sole di Formia sono stati denunciati per omicidio colposo poiché ritenuti responsabili della morte di una donna che nella struttura ha effettuato un intervento chirurgico. A presentare la prima denuncia ai carabinieri il marito della donna. Successivamente le indagini dei militari hanno condotto al deferimento per omicidio colposo dei tre operatori. Ora la salma della donna si trova all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, in provincia di Frosinone, in attesa dell’esame autoptico. La documentazione sanitaria è stata sottoposta a sequestro (Rer)