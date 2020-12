Roma: controlli antidroga in città, 5 spacciatori arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone sono state arrestate per spaccio dai carabinieri di Roma nell'ambito di diversi controlli sul territorio. In tutto sono stati sequestrati 350 grammi di droga, 4 piante di cannabis e circa 2.700 euro in contanti. In zona San Pietro è finito in manette un 38enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso presso i giardini in via del Turismo mentre cedeva dosi di eroina ad un 47enne romano. In tasca aveva 3 grammi di stupefacente e 90 euro in contanti. A Trastevere è stato invece arrestato un 35enne romano che a seguito di un normale controllo in via del Podere San Giusto, è stato trovato in possesso di 134 dosi di cocaina e 390 euro in contanti. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare altri 47 grammi della stessa droga e 2.485 euro in contanti, oltre a un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento dello stupefacente. (segue) (Rer)