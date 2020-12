Roma: controlli antidroga in città, 5 spacciatori arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bravetta è stato ammanettato un 20enne trovato in possesso, nella sua abitazione in via Francesco Vettori, di 4 piante di marijuana e 87 grammi della stessa droga in essiccazione. Sequestrati insieme allo stupefacente anche bilancini di precisione, materiale per la coltivazione e il confezionamento in dosi, oltre a una katana giapponese, con lama affilata della lunghezza di 97 centimetri, per il cui possesso è stato anche denunciato per detenzione abusiva di armi. A Montespaccato, invece, i carabinieri hanno arrestato un 29enne romano che si aggirava con fare sospetto in via Federico Borromeo, nei pressi dell’abitazione di un noto tossicodipendente della zona. Fermato per un controllo, il 29enne è stato trovato in possesso di 30 dosi di cocaina nascoste in una tasca interna del giubbotto. Sequestrati insieme alla droga anche 220 euro in contanti. (segue) (Rer)