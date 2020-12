Nagorno-Karabakh: ministro della Difesa armeno a colloquio con omologo russo Shoigu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sembra casuale la zona dove si è svolta l’offensiva, non lontano dalla città di Lachin che dà il nome al Corridoio che collega l’Armenia alla regione, un’area che secondo la dichiarazione firmata da Russia, Armenia e Azerbaigian deve restare sotto la giurisdizione di Erevan. Nei giorni scorsi, il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, aveva proposto di cedere la città di Lachin al controllo di Baku e, in cambio, si impegnava a costruire un nuovo corridoio di collegamento fra l’Armenia e la regione contesa. La proposta non ha ricevuto alcuna risposta da parte di Mosca ed Erevan. Non sembra casuale neanche la tempistica: nei giorni scorsi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è stato in visita a Baku per partecipare alla Parata della vittoria organizzata per celebrare il successo ottenuto negli scontri armati iniziati il 27 settembre e conclusi il 9 novembre. Nel suo discorso durante la cerimonia, Erdogan ha detto che “la liberazione delle terre occupate dell’Azerbaigian non significa che la lotta sia terminata”, parole che a tutti sono sembrate un chiaro avvertimento anche se, apparentemente, più a scopi propagandistici. (segue) (Rum)