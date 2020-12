Nagorno-Karabakh: ministro della Difesa armeno a colloquio con omologo russo Shoigu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione, tuttavia, rischia di tornare a degenerare e non a caso il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha avuto ieri sera un colloquio telefonico con l’omologo azerbaigiano, Jeyhun Bayramov, proprio per tentare di appianare le tensioni. Resta da capire, tuttavia, la situazione relativa ai due villaggi. Le fonti citate su “Telegram” riportano che l’esercito azerbaigiano avrebbe preso il controllo di Khin Taher e Khtsavend e che, alla richiesta dei peacekeeper russi di evacuare l’area, per ora sia seguito un netto rifiuto. La questione, ovviamente, mostra in primis che l’area in questione non era sotto l’attento monitoraggio dei militari russi, accorsi evidentemente troppo tardi per impedire le manovre azerbaigiane. Inoltre, ora le forze di difesa dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh minacciano ritorsioni e persino Mane Gevorgyan, la portavoce del premier armeno Nikol Pashinyan, ha chiesto un’adeguata risposta da parte dei peacekeeper russi alla violazione commessa dagli azerbaigiani. (Rum)