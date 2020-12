Governo: Fornaro (Leu), no crisi al buio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Famiglie, cittadini e imprese chiedono "risposte e certezze per superare questa difficile crisi economica e l'emergenza sanitaria. Aprire una crisi al buio sarebbe da irresponsabili e soprattutto sarebbe una scelta non compresa dall'opinione pubblica e vista come lunare anche da parte dei nostri partner europei nelle settimane decisive per il definitivo varo del Recovery plan". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Si affrontino quindi con serietà e responsabilità i nodi della destinazione dei fondi Recovery plan italiano, della gestione e del monitoraggio dei progetti, evitando false scorciatoie decisionali e dando al Parlamento un ruolo da protagonista", aggiunge.(Com)