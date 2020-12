Energia: Libia, nuovo pozzo di gas naturale collegato alla linea di produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia "Sirte Oil and Gas Company" ha dichiarato di aver avviato la produzione in un nuovo pozzo di gas naturale che era stato collegato al campo di Al-Istiklal. La società ha aggiunto in una dichiarazione che il pozzo produce 6 milioni di piedi quadrati di gas naturale su base giornaliera, portando a un parziale sollievo nella domanda di gas in Libia. La società ha anche affermato che il pozzo è stato scavato nel 2007, ma è stato collegato solo di recente dopo aver formato un gruppo di lavoro di addetti alla produzione e alla manutenzione in collaborazione con il resto dei reparti dell'azienda. (Res)