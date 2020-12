Venezuela: almeno 19 presunti migranti morti in naufragio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari della Guardia costiera del Venezuela ha trovato nella notte di sabato i corpi senza vita di 19 persone che viaggiano in una barca, con destinazione presunta Trinidad e Tobago, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. Lo denuncia l'avvocato Rocio San Miguel, presidente dell'organizzazione non governativa Controllo cittadino per la sicurezza, la difesa e la Forza armata nazionale, parlando di un equipaggio formato anche da minori. Al momento, la Guardia Costiera non ha confermato la notizia sui suoi canali ufficiali. Secondo fonti consultate dal quotidiano "Trinidad express", che parla di undici vittime ma non esclude la presenza di altri cadaveri, i corpi erano in acqua da diversi giorni. La testata si chiede se si trattasse di venezuelani in viaggio verso Trinidad o se fossero parte di un gruppo di migranti espulsi dall'isola. (segue) (Vec)