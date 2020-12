Venezuela: almeno 19 presunti migranti morti in naufragio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente dell'ong, i passeggeri sarebbero affogati a poco più di undici chilometri dal porto di Guiria, nella zona più vicina alle isole caraibiche. "Nuovo naufragio mortale di una barca scomparsa tre giorni fa. Sono morti cercando libertà e un futuro migliore per le loro famiglie fuggendo dal Venezuela in modo non sicuro", ha scritto San Miguel su Twitter. Una informazione confermata da David Smolansky, dirigente delle opposizioni e commissario dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) per la crisi dei migranti venezuelani. "Hanno consegnato immagini al nostro ufficio. Non le condivido per rispetto alla famiglia", ha scritto Smolansky denunciando la decisione delle autorità di Trinidad di respingere i migranti, in violazione dei trattati sulla non restituzione. (segue) (Vec)