Venezuela: almeno 19 presunti migranti morti in naufragio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il breve tratto di mare che separa il Venezuela dall'arcipelago, circa tre ore di navigazione, è oggetto di particolare attenzione da parte di agenzie e osservatori dei diritti umani. A fine novembre 29 venezuelani, tra cui 16 minori, sbarcati sulle coste di Chatham Beach sono stati espulsi e reindirizzati in patria. il gruppo avrebbe vagato per due giorni nelle acque prima di approdare su un'isolotto. La pressione dell'opinione pubblica ha spinto la Corte suprema di Trinidad ad azzerare la decisione dell'espulsione e costringere a dare rifugio ai migranti fino a quando non fosse determinato il loro status giuridico. Nel pieno delle polemiche, il primo ministro di Trinidad e Tobago, Keith Rowley, aveva rivendicato il diritto di non aprire i propri confini ai migranti. “Al momento, a causa della pandemia, i nostri confini sono chiusi anche per i nostri connazionali. Resisteremo a tutti coloro che vogliono obbligarci ad aprire i nostri confini all'immigrazione illegale”, ha scritto il premier sul suo account twitter. Secondo stime Onu sull’isola, che conta 1,3 milioni di abitanti, risiedono un totale di 24,169 migranti e rifugiati venezuelani. (segue) (Vec)