Cashback: massimali per non favorire capacità di spesa maggiori, rimborso per i primi partecipanti

- Il rimborso previsto dal Cashback "ha un massimale di 15 euro per la singola transazione, in questo modo non si trae vantaggio da spese singole di oltre 150 euro o da spese superiori ai 1.500 euro nel semestre". Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi che spiegano come la ragione di questi limiti sia "determinata dalla volontà di garantire lo stesso trattamento per tutti i cittadini e di non favorire chi ha maggiore capacità di spesa".Nel pomeriggio della quinta giornata dalla partenza del Cashback, spiegano da palazzo Chigi, "già compaiono i primi cittadini che hanno maturato il diritto all’extra Cashback di Natale: sono infatti 15mila i partecipanti che hanno già raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni necessarie per ottenere il rimborso del 10 per cento sugli acquisti effettuati con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020". Il totale degli iscritti al programma "ha superato i 4 milioni e sono oltre 1,6 milioni le transazioni già contabilizzate e acquisite dal sistema per un totale di rimborso accumulato pari a oltre 6,4 milioni di euro. I numeri sono in continuo rialzo e, al momento, risultano oltre 7,5 milioni (mezzo milione in sole sei ore) gli strumenti di pagamento attivati ai fini del programma: 4,4 milioni di carte di credito e quasi 2 milioni di carte PagoBancomat caricati solo sull’app Io e circa 1,2 milioni dagli altri canali disponibili". (Rin)