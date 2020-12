Senato: Casellati, ero costretta a eliminare l’assegno a Del Turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso di Ottaviano Del Turco è stato messo "all’ordine del giorno e preso in esame dal Consiglio di presidenza, composto da 17 senatori di tutti i gruppi parlamentari, in base ai documenti pervenuti dal ministero della Giustizia". In una lettera a Vittorio Feltri, direttore editoriale del quotidiano "Libero", la presidente del Senato Elisabetta Casellati spiega così la decisione di revocare il vitalizio all’ex senatore. "Da quella documentazione risulta che il senatore è stato condannato a 3 anni e 11 mesi per induzione indebita con sentenza divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2018 - sottolinea -. In assenza di una segnalazione sul suo stato di salute, a me ignoto e non evidenziato da nessuno dei componenti del Consiglio, l’applicazione della delibera Grasso, che impone la perdita del vitalizio senza alcuna possibilità di deroga, è stata un atto dovuto. Per sua informazione, le rappresento che in quella stessa seduta del Consiglio di presidenza ho assunto l’iniziativa per sanare un caso di decurtazione di un vitalizio che presentava forti elementi di iniquità". Detto ciò, aggiunge Casellati, "è evidente che, coerentemente a quanto ho già fatto senza dare alcun risalto mediatico, mi impegnerò personalmente anche per tutelare le ragioni del senatore Del Turco". (Rin)