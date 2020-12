Nagorno-Karabakh: nuovi scontri armati nel sud della regione, tregua a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa delle attività militari nell’area meridionale del Nagorno-Karabakh potrebbe essere un rischio per la tenuta del cessate il fuoco. Secondo quanto riferito su alcuni canali dell’app “Telegram”, alcuni veicoli blindati delle forze armate azerbaigiane si sono avvicinati a tre villaggi attualmente sotto il controllo dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh: si tratta di Khin Taher, Khtsavend e Kirsavan, nel distretto di Hadrut, nell’area meridionale della regione contesa. Inizialmente, l'esercito azerbaigiano avrebbe cercato di prendere i villaggi con la fanteria e i distaccamenti d'assalto, ma i militari dell’autoproclamata repubblica sono riusciti a fermarli e a difendere i villaggi. Gli azerbaigiani, non intenzionati a fermarsi, avrebbero trasferito sul posto carri armati e artiglieria, portando avanti la loro offensiva. L’arrivo dei peacekeeper russi avrebbe di fatto smorzato ogni attività ma non è chiara, tuttavia, la situazione dei villaggi di Khin Taher e Khtsavend che potrebbero essere passati sotto il controllo delle forze armate di Baku. (segue) (Rum)