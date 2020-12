Covid: Coldiretti, riaperti 94 mila bar e ristoranti in zone gialle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime riaperture per la ristorazione - sottolinea la Coldiretti in una nota - riguardano strutture presenti in Lombardia (quasi 51mila), Piemonte (quasi 25mila), Calabria (quasi 15mila) e Basilicata (oltre 3mila). Nelle zone gialle comunque le attività di ristorazione sono consentite solo dalle ore 5 alle 18 con la possibilità sempre della consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 della ristorazione con asporto. Nelle zone critiche (arancioni) - ricorda la Coldiretti - è invece consentita la sola consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze dei locali. Nonostante i cambi di colore, in Italia - continua la Coldiretti - resta chiuso più di un locale su cinque (22 per cento) tra bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e agriturismi per un totale di quasi 79mila locali situati in Campania, Toscana, Abruzzo, Valle d’Aosta e provincia di Bolzano ancora arancioni, dove è proibita qualsiasi attività al tavolo, con un drammatico impatto su economia ed occupazione. (segue) (Com)