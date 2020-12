Natale: Raggi, portato abete a San Basilio in area riqualificata da cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un albero di natale è stato piantato in piazza Aldo Bozzi a San Basilio, in un'area verde riqualificata dai cittadini. Ieri mattina la sindaca di Roma Virginia Raggi si è recata sul posto per l'occasione. "Tutti insieme possiamo migliorare i nostri quartieri. Torno spesso a San Basilio, nella periferia est di Roma, dove tanti cittadini e residenti ci stanno aiutando a riportare decoro e sicurezza in quella zona - scrive Raggi su Facebook -. Il contributo di ognuno è fondamentale: vedo con piacere come, giorno dopo giorno, le persone stanno tornando a riappropriarsi dei loro spazi. Per esempio, alcuni residenti si stanno prendendo cura di un’area verde in piazza Aldo Bozzi: si sono occupati della recinzione, dell’area giochi, del verde. Proprio lì ieri mattina, in occasione delle festività natalizie, abbiamo portato e piantato un abete di circa cinque metri e l’abbiamo addobbato tutti insieme. Alcune persone del quartiere - prosegue Raggi - avevano espresso il desiderio di veder piantato un albero di natale in questa area verde, una richiesta a cui abbiamo risposto con gioia. Con l’occasione ho avuto il piacere di parlare con molti cittadini presenti, ho raccolto alcune segnalazioni e proposte per migliorare la zona intorno alla piazza. Ci ha raggiunto anche don Coluccia, vestito da Babbo Natale, portando dolci per i bambini. È stato un bel momento di festa. Credo sia importante - conclude la sindaca -, nonostante siamo ancora in emergenza, regalarci e vivere un natale sereno. L’importante è farlo con responsabilità, non abbassando la guardia". (Rer)