Governo: Giacomoni, non esiste una possibilità che FI possa salvarlo

- "Non esiste una possibilità che i voti di Forza Italia possano salvare un esecutivo mai capace di indicare la strada al Paese. Non vedo e non credo a una crisi. Perché la forza del governo è la debolezza dei partiti che lo sostengono. Di un Pd che ha perso le elezioni e governa. Dei Cinque stelle che hanno dimezzato i voti e pretendono di dare la linea". Lo ha detto in un'intervista ad "Avvenire" il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "La forza di Conte è l'attaccamento al potere e il terrore di perderlo. Di non poter più gestire da solo i miliardi del Recovery fund. E' un quadro grave: l'Italia affonda e il governo va avanti solo per forza d'inerzia", ha aggiunto. Le colpe del premier sono "la mancanza di visione unita ad un eccesso di protagonismo. La fotografia è chiara: un governo senza bussola, un Paese diviso e confuso e una pandemia che continua a fare male. E Conte che sistematicamente diserta il confronto in Parlamento con le opposizioni sulle cose da fare e, forse per nascondere divisioni e contraddizioni della sua maggioranza, sceglie le solite dirette tv", ha concluso. (Rin)