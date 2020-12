Senato: oggi alle 12 Concerto di Natale con Mattarella e Casellati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alle ore 12 nell'Aula del Senato si terrà il tradizionale Concerto di Natale con l'Orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, diretta dal Maestro Valerij Gergiev. Verranno eseguiti - riferisce una nota di palazzo Madama - brani da opere di Albinoni e Cajkovskij. In Aula non ci sarà pubblico per le disposizioni di sicurezza anti-Covid; saranno presenti solo il presidente della Repubblica e le Alte cariche dello Stato. La presidente del Senato Elisabetta Casellati aprirà l'evento con un breve indirizzo di saluto. Diretta su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci. L'evento è prodotto da Rai Cultura. (Com)