Nagorno-Karabakh, nuovi scontri armati nel sud della regione: tregua a rischio

- La ripresa delle attività militari nell’area meridionale del Nagorno-Karabakh potrebbe essere un rischio per la tenuta del cessate il fuoco. Secondo quanto riferito su alcuni canali dell’app “Telegram”, alcuni veicoli blindati delle forze armate azerbaigiane si sono avvicinati a tre villaggi attualmente sotto il controllo dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh: si tratta di Khin Taher, Khtsavend e Kirsavan, nel distretto di Hadrut, nell’area meridionale della regione contesa. Inizialmente, l'esercito azerbaigiano avrebbe cercato di prendere i villaggi con la fanteria e i distaccamenti d'assalto, ma i militari dell’autoproclamata repubblica sono riusciti a fermarli e a difendere i villaggi. Gli azerbaigiani, non intenzionati a fermarsi, avrebbero trasferito sul posto carri armati e artiglieria, portando avanti la loro offensiva. L’arrivo dei peacekeeper russi avrebbe di fatto smorzato ogni attività ma non è chiara, tuttavia, la situazione dei villaggi di Khin Taher e Khtsavend che potrebbero essere passati sotto il controllo delle forze armate di Baku.Non sembra casuale la zona dove si è svolta l’offensiva, non lontano dalla città di Lachin che dà il nome al Corridoio che collega l’Armenia alla regione, un’area che secondo la dichiarazione firmata da Russia, Armenia e Azerbaigian deve restare sotto la giurisdizione di Erevan. Nei giorni scorsi, il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, aveva proposto di cedere la città di Lachin al controllo di Baku e, in cambio, si impegnava a costruire un nuovo corridoio di collegamento fra l’Armenia e la regione contesa. La proposta non ha ricevuto alcuna risposta da parte di Mosca ed Erevan. Non sembra casuale neanche la tempistica: nei giorni scorsi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è stato in visita a Baku per partecipare alla Parata della vittoria organizzata per celebrare il successo ottenuto negli scontri armati iniziati il 27 settembre e conclusi il 9 novembre. Nel suo discorso durante la cerimonia, Erdogan ha detto che “la liberazione delle terre occupate dell’Azerbaigian non significa che la lotta sia terminata”, parole che a tutti sono sembrate un chiaro avvertimento anche se, apparentemente, più a scopi propagandistici.La situazione, tuttavia, rischia di tornare a degenerare e non a caso il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha avuto ieri sera un colloquio telefonico con l’omologo azerbaigiano, Jeyhun Bayramov, proprio per tentare di appianare le tensioni. Resta da capire, tuttavia, la situazione relativa ai due villaggi. Le fonti citate su “Telegram” riportano che l’esercito azerbaigiano avrebbe preso il controllo di Khin Taher e Khtsavend e che, alla richiesta dei peacekeeper russi di evacuare l’area, per ora sia seguito un netto rifiuto. La questione, ovviamente, mostra in primis che l’area in questione non era sotto l’attento monitoraggio dei militari russi, accorsi evidentemente troppo tardi per impedire le manovre azerbaigiane. Inoltre, ora le forze di difesa dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh minacciano ritorsioni e persino Mane Gevorgyan, la portavoce del premier armeno Nikol Pashinyan, ha chiesto un’adeguata risposta da parte dei peacekeeper russi alla violazione commessa dagli azerbaigiani. (Rum)