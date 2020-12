Roma: controlli antidroga in più quartieri, 9 arresti e sequestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un chilo e 200 grammi di marijuana, 120 grammi di hashish, 18 fiale di lidocaina e 5 bilancini di precisione: questo quanto sequestrato dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Romanina. Una segnalazione di forte odore acre proveniente da un appartamento nel quartiere Tuscolano sud ha fatto scattare i primi accertamenti in banca dati, a cui è seguita la scoperta che proprio in quel luogo abitavano due donne con precedenti per droga. Ultimate le verifiche, gli investigatori con un escamotage sono riusciti a entrare in casa e, con il supporto dei cani antidroga hanno rinvenuto lo stupefacente. Le due donne, una romana 55enne e una 66enne originaria di Palermo, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Velletri sono agli arresti domiciliari in attesa della convalida. (segue) (Rer)