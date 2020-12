Roma: controlli antidroga in più quartieri, 9 arresti e sequestri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su via Casilina tre ragazzi si sono invece nascosti nell'abitacolo della macchina sulla quale viaggiavano per non essere visti dalla polizia. La scena però è stata notata dagli agenti che, azionando i dispositivi, hanno intimato l'alt e bloccato l'auto su via Walter Tobagi. Uno dei tre ragazzi, pensando di non esser visto, ha tentato di gettare dal finestrino alcune bustine che contenevano 20 involucri in plastica trasparente, circa 10 grammi di cocaina e circa 17 grammi di cannabis. La droga è stata recuperata subito dagli agenti che poi hanno identificato i tre giovani. Si tratta di due fratelli dell'Ecuador, uno di 24 e l'altro di 20 anni, e di un loro amico 19enne di Tivoli. Il 24enne è stato trovato con indosso 205 euro in contanti. Tutti e tre hanno precedenti e sono stati arrestati per spaccio. Nell'abitazione dei due fratelli i poliziotti hanno rinvenuto ulteriori involucri di marijuana, materiale per il confezionamento e denaro in contante. (segue) (Rer)