Roma: controlli antidroga in più quartieri, 9 arresti e sequestri (3)

- In zona Esquilino è stato arrestato uno spacciatore che consegnava la droga in macchina. L'uomo,, romano di 41 anni è stato seguito dalla polizia e fermato su via Nomentana mentre stava consegnando la droga a una donna all'angolo con via Goffredo Ciaralli. Perquisito il 41enne è stato trovato con quattro involucri contenenti cocaina e circa 60 euro nascosti nella tasca destra dei pantaloni. Sotto lo sterzo, in uno sportellino, i poliziotti hanno rinvenuto una busta con altre due dosi di cocaina e ulteriori 32 involucri della stessa sostanza. Anche al Celio uno spacciatore è stato colto in flagrante mentre cedeva in strada la droga a un cliente: è un 49enne romano con precedenti che dopo essere stato perquisito è stato trovato con 2 bustine contenenti hashish. Nella sua casa, in camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto 76 grammi di marijuana e in cucina 127 grammi di hashish, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L'uomo è stato quindi arrestato. (segue) (Rer)