Roma: controlli antidroga in più quartieri, 9 arresti e sequestri (4)

- Su viale Oxford, all'interno del comprensorio sanitario, dopo aver notato un movimento sospetto gli agenti hanno seguito un'auto fino in via di Tor Vergata. Qui lo hanno fermato ed effettuato un controllo: alla guida della vettura c'era un romano di 28 anni con precedenti e che all'interno della tasca del giubbotto aveva 410 euro in contanti mentre in un vano dietro la leva del freno a mano della macchina, nascondeva un sacchetto in cellophane con all'interno 7 dosi di cocaina. Il ragazzo è stato quindi arrestato. (segue) (Rer)