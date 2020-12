Brexit: scade oggi il termine ultimo per scongiurare il “no deal”, ma i negoziati restano in salita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo sale la tensione con l’avvicinarsi della scadenza di un accordo che, al momento, appare sempre più in salita. Ieri il quotidiano “The Guardian”, citando fonti militari, ha riferito che quattro navi pattuglia della Marina militare britannica sarebbero pronte ad essere schierate nel canale della Manica per aiutare il Regno Unito a proteggere le sue attività di pesca nelle proprie acque territoriali in caso di Brexit senza accordo. Secondo le stesse fonti, le navi armate avrebbero il potere di fermare, ispezionare e sequestrare tutti i pescherecci provenienti da Paesi dell'Ue che operano all'interno della zona economica esclusiva (Zee) del Regno Unito, che si estende per 200 miglia (circa 322 chilometri), e in casi estremi un'imbarcazione dell'Ue potrebbe essere sequestrata e condotta nel porto più vicino del Regno Unito. “Nessuno sparerà colpi di avvertimento contro i pescatori francesi, le armi da fuoco verrebbero utilizzate solo in caso di pericolo di vita”, ha detto la fonte. La pesca rimane uno dei maggiori punti critici nei tortuosi negoziati commerciali Ue-Regno Unito per il post-Brexit. La complessa discussione economica sulle quote, i tempi e la lunghezza di un periodo di transizione specifico del settore, in particolare, ha posto il Regno Unito ai ferri corti con la Francia. (segue) (Rel)