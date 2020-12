Torino: Città metropolitana, 5 milioni per interventi di sicurezza stradale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’ammissione al finanziamento le proposte presentate dovranno rispettare una tempistica precisa, a cominciare dalla trasmissione del progetto definitivo approvato che dovrà avvenire entro 120 giorni dalla comunicazione del finanziamento e l'inizio lavori entro 60 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo. I Sindaci potranno presentare la domanda esclusivamente online nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 dicembre, secondo la formula del click day compilando un modulo: il link per la compilazione sarà attivato solo nei due giorni consentiti per presentare le domande. L'iniziativa risponde alla necessità di recepire le esigenze dei territori e dei Comuni su di un aspetto particolarmente sensibile quale è quello della sicurezza stradale e della manutenzione . (Rpi)