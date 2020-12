Brexit: scade oggi il termine per scongiurare il “no deal”, ma i negoziati restano in salita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa per oggi la scadenza dei colloqui fra Regno Unito e Unione europea per cercare di trovare un accordo commerciale per scongiurare una cosiddetta “hard Brexit”, sebbene le due parti sembrino ancora lontane dal colmare le loro divergenze su una serie di questioni di alto profilo. Che i negoziati restino in salita lo hanno confermato ieri sera una fonte del governo britannico citata da “Sky News” che, pur confermando che i negoziati sarebbero andati avanti ad oltranza, ha affermato che, restando così le cose, “l’offerta sul tavolo da parte dell’Ue resta inaccettabile”. Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha ribadito questa mattina l’intenzione di “non lasciare nulla di intentato”, aggiungendo che “quel che conta davvero è quanto l'Unione europea sia disposta a impegnarsi a livello politico”, e ha annunciato che in giornata è previsto un nuovo colloquio fra il primo ministro Boris Johnson e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il fallimento del loro ultimo incontro avvenuto venerdì scorso. “C'è ancora molta strada da fare”, ha aggiunto Raab ai microfoni di “Sky News”. All’eventualità di un’ulteriore proroga della scadenza dei colloqui, Raab ha precisato che “ciò può accadere solo a livello politico”. Il ministro degli Esteri ha quindi definito “piuttosto stravaganti” alcune delle proposte avanzate dall’Ue sulle tre grandi questioni rimaste ancora in sospeso (pesca, concorrenza e risoluzione delle controversie).Nel frattempo sale la tensione con l’avvicinarsi della scadenza di un accordo che, al momento, appare sempre più in salita. Ieri il quotidiano “The Guardian”, citando fonti militari, ha riferito che quattro navi pattuglia della Marina militare britannica sarebbero pronte ad essere schierate nel canale della Manica per aiutare il Regno Unito a proteggere le sue attività di pesca nelle proprie acque territoriali in caso di Brexit senza accordo. Secondo le stesse fonti, le navi armate avrebbero il potere di fermare, ispezionare e sequestrare tutti i pescherecci provenienti da Paesi dell'Ue che operano all'interno della zona economica esclusiva (Zee) del Regno Unito, che si estende per 200 miglia (circa 322 chilometri), e in casi estremi un'imbarcazione dell'Ue potrebbe essere sequestrata e condotta nel porto più vicino del Regno Unito. “Nessuno sparerà colpi di avvertimento contro i pescatori francesi, le armi da fuoco verrebbero utilizzate solo in caso di pericolo di vita”, ha detto la fonte. La pesca rimane uno dei maggiori punti critici nei tortuosi negoziati commerciali Ue-Regno Unito per il post-Brexit. La complessa discussione economica sulle quote, i tempi e la lunghezza di un periodo di transizione specifico del settore, in particolare, ha posto il Regno Unito ai ferri corti con la Francia.In assenza di un accordo, alle imbarcazioni dell'Ue sarebbe vietato pescare nella Zee del Regno Unito, così come i pescherecci britannici sarebbero esclusi dalle acque territoriali dei vicini Stati membri dell'Ue. È notizia di ieri, inoltre, che con l’avvicinarsi della scadenza della Brexit, l’accumulo di scorte sta causando code di camion lunghe chilometri e ritardi fino a cinque ore a Calais. Lo riferiscono fonti vicine al presidente della regione Hauts-de-France citate dal quotidiano britannico “The Guardian”, secondo cui nelle ultime tre settimane si è registrato un aumento del 50 per cento di veicoli pesanti sulle strade di accesso al porto francese e all'Eurotunnel. “Novembre e dicembre sono sempre mesi impegnativi, ma la causa principale è lo stoccaggio estremo perché le aziende stanno cercando di portare merci nel Regno Unito prima del 1 gennaio”, ha detto la fonte. I ritardi nell'attraversamento del canale della Manica stanno causando gravi problemi nel Regno Unito, con diverse case automobilistiche tra cui Honda e Jaguar che hanno dovuto interrompere temporaneamente la produzione a causa della carenza di componenti, mentre nei giorni scorsi la società svedese Ikea è stata assediata da reclami a causa di quelle che ha definito "sfide operative" poiché le spedizioni dei suoi mobili “flatpack” sono rimaste bloccate nei porti ostruiti. (Rel)