Turchia: Cavusoglu, rispettiamo la sovranità iraniana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha assicurato il suo omologo iraniano, Javad Zarif, che la Turchia e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan rispettano la sovranità nazionale e l'integrità territoriale dell'Iran. Lo ha detto il ministero degli Esteri iraniano. Venerdì scorso, il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore turco a Teheran Derya Ors dopo che Erdogan ha recitato una poesia che secondo Teheran aveva sfumature "separatiste". "Il ministro degli Affari esteri della Turchia, Cavusoglu, ha chiamato la sua controparte iraniana per garantire che Ankara rispetti la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica islamica", ha detto il ministero che ha aggiunto che la Turchia "ha anche assicurato che il presidente Erdogan rispetta pienamente la sovranità nazionale e l'integrità territoriale dell'Iran". Cavusoglu ha spiegato che Erdogan non era a conoscenza delle "sensibilità che riguardano i versi" della poesia recitata nella capitale azera di Baku. La poesia recitata giovedì da Erdogan, durante la sua visita in Azerbaigian, si riferisce a quella che gli azeri iraniani chiamano la separazione dell'Azerbaijan iraniano, una regione dell'Iran nord-occidentale, dalla Repubblica dell'Azerbaigian dal fiume Aras. (Res)