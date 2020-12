Business news: Dubai economy attende crescita del 35 per cento degli investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale di Dubai economy, Sami al Qamzi, si aspetta un aumento degli investimenti esteri fino al 35 per cento, a seguito delle modifiche recentemente introdotte nella legge sulle compagnie commerciali negli Emirati, che consentono a cittadini stranieri di essere al 100 per cento proprietari di imprese locali. Questi emendamenti, secondo Qamzi, avranno effetti a lungo termine sui flussi e la qualità degli investimenti esteri e locali, e su tutto il processo di crescita economica del paese. Le modifiche, ha aggiunto Al Qamzi, rappresentano un salto di qualità nello sviluppo del clima degli investimenti, in un modo che potenzia la posizione regionale e internazionale del Paese come hub per gli investimenti e il commercio. Secondo Al Qamzi le modifiche, in particolare, incoraggeranno gli investimenti soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese, parte essenziale delle catene di produzione. (Res)