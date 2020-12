Business news: via della seta, partito da Turchia primo treno merci diretto in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo treno della Nuova via della seta che collega la Turchia con la Cina è transitato il 7 dicembre dalla capitale della Turchia, Ankara. Lo riferisce il quotidiano turco “Hurriyet”. Il viaggio si inserisce nel progetto “Iron silk road” o “Corridoio centrale”, parte della grande iniziativa di connettività della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) lanciata da Pechino, e consentirà la consegna del primo carico di esportazione attraverso la ferrovia turca diretto in Cina. Si tratta, evidenzia “Hurriyet”, di un’arteria di transito “breve, sicura, economica e rispettosa del clima amichevole tra i continenti asiatico ed europeo”. Il convoglio, lungo 754 metri, è composto da 42 container di elettrodomestici, tra cui 1.400 frigoriferi prodotti in Turchia. Il treno dovrebbe raggiungere la Cina in dodici giorni. Il treno della Nuova via della seta attraverserà 2.323 chilometri di ferrovia turca e proseguirà il viaggio verso la Cina attraverso la tratta Baku-Tbilisi-Kars. La tratta di destinazione del treno è Xiìan, dopo aver attraversato Georgia, Azerbaigian, Mar Caspio e Kazakhstan. (Tua)