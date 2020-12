Business news: egiziana Taqa ottiene prestito 10 milioni di dollari da Bers per solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sta promuovendo l'espansione delle energie rinnovabili in Egitto sostenendo uno dei primi progetti verdi da privato a privato nel Paese, con un prestito iniziale di 4,2 milioni di dollari a Taqa PV for Solar Energy, una filiale rinnovabile di Taqa Arabia. Lo ha annunciato la Bers in un comunicato stampa. Il prestito fa parte di un pacchetto di finanziamenti fino a 10 milioni di dollari per espandere il business delle energie rinnovabili da privato a privato di Taqa Arabia. I fondi della Bers finanzieranno la costruzione e il funzionamento di un impianto solare fotovoltaico da 6 megawatt situato a Dina Farms nel governatorato di Beheira, a 80 chilometri dalla capitale egiziana del Cairo. Questa centrale fotovoltaica consentirà a Dina Farms, il più grande caseificio in Africa, di coprire parte del proprio consumo energetico con energia pulita. Taqa PV for Solar Energy venderà tutta la sua energia generata a Dina Farms nell'ambito di un contratto di acquisto di energia (Ppa) della durata di 25 anni. L'impianto è il primo progetto di energia rinnovabile da privato a privato finanziato dalla Bers in Egitto che coinvolge la fornitura diretta di elettricità da un generatore di proprietà privata a un acquirente privato attraverso un Ppa aziendale. L'investimento della Bers contribuirà alla transizione energetica in corso in Egitto sostenendo la crescita delle energie rinnovabili. Il governo egiziano ha annunciato l'obiettivo di raggiungere il 20 per cento della capacità di generazione di elettricità del Paese da fonti rinnovabili entro il 2022 e il 42 per cento entro il 2035. Negli ultimi anni il governo ha perseguito la diversificazione e la liberalizzazione energetica facilitando un mercato per lo sviluppo di energie rinnovabili private. Il prezzo dell'elettricità prodotta da progetti rinnovabili nel Paese è in costante diminuzione per diventare più competitivo rispetto alle fonti di combustibili fossili convenzionali. Tale andamento ha generato un forte domanda in Egitto da parte dei settori energivori che cercano l'accesso all'elettricità da produttori privati di energia rinnovabile. (Cae)