Business news: emiro Qatar Al Thani approva il bilancio 2021, 44 miliardi di dollari

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ha approvato il nuovo bilancio generale per il 2021, per una somma totale di 160,1 miliardi di rial (44 miliardi di dollari). Secondo quanto ha affermato il ministro delle Finanze, Ali Sharif al Amadi, il bilancio è stato costruito su un prezzo del petrolio stimato di 40 dollari al barile. In un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa qatariota “Qna”, il ministro ha aggiunto che l’approvazione riflette il fatto che lo Stato continui ad adottare una politica conservativa rispetto alla valutazione dei proventi petroliferi, per proteggere l’equilibrio finanziario e limitare le fluttuazioni dei prezzi del petrolio sul bilancio. Le spese totali previste dal bilancio ammontano a circa 194,7 miliardi di rial (53,47 miliardi di dollari), mentre secondo al Amadi il deficit totale dovrebbe raggiungere i 34,6 miliardi di rial (9,5 miliardi di dollari). (Res)