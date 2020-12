Business news: Turchia, a ottobre deficit partite correnti a 273 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia delle partite correnti della Turchia ha registrato a ottobre un deficit più elevato del previsto, pari a 273 milioni di dollari. Lo ha annunciato la Banca centrale di Ankara (Cbrt). Lo scarto ha portato il deficit continuativo annuale a 33,79 miliardi di dollari. L’anno scorso, a ottobre 2019, il saldo della bilancia era positivo, con un sovrappiù di 2,74 miliardi di dollari, mentre era negativo - con un deficit di 1,8 milioni di dollari – nel mese di settembre 2020. Il deficit stimato da un panel di economisti consultati dall’agenzia di stampa turca “Anadolu” per ottobre era pari a circa 200 milioni di dollari; secondo il sondaggio, a fine 2020 il deficit complessivo dovrebbe essere di 34,5 miliardi di dollari. “Lo sviluppo è provocato perlopiù dal flusso netto in uscita di 1,27 miliardi per merci, in crescita su base annua di 514 milioni di dollari”, prosegue la Cbrt. “Il flusso netto in entrata di 1,6 miliardi di dollari, per servizi, è calato di 2,89 miliardi di dollari rispetto allo stesso mese dell’anno scorso”. (Tua)