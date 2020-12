Business news: Emirati-Israele, Abu Dhabi Ports firma nuovo accordo con Associazione industriali israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Abu Dhabi Ports ha annunciato la firma di un memorandum d’intesa con l’Associazione degli industriali di Israele (Mai), per rafforzare il commercio, gli investimenti e le capacità tecnologiche fra Emirati e Israele. Secondo quanto afferma un comunicato di Abu Dhabi Ports, il memorandum apre spazio per la cooperazione bilaterale con Israele da parte della città industriale Khalifa e l’Alta corporazione per le zone economiche speciali Zonescorp. L’accordo prevede una cooperazione negli ambiti del commercio, dell’investimento e della tecnica, oltre a ricerca e sviluppo innovativi. Si tratta di una nuova intesa per la cooperazione fra lo Stato ebraico e gli Emirati, dopo la firma lo scorso 15 settembre degli Accordi di Abramo per la normalizzazione delle relazioni fra i due Paesi. (Res)