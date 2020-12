Business news: Unhcr, 50 mila rifugiati in fuga dal Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), in collaborazione con le autorità locali, ad oggi ha registrato quasi 50 mila rifugiati etiopi entrati nel Sudan orientale, alcuni dei quali hanno riferito di aver dovuto sfuggire a gruppi armati per potersi mettere in salvo. Dal 6 dicembre, riferisce l’Agenzia in una nota, il numero di rifugiati in fuga dal conflitto in corso nella regione settentrionale del Tigrè è andato calando scendendo sotto i 500 al giorno. Gli ultimi gruppi, provenienti da aree ubicate ancor più nell'entroterra del Tigrè, arrivano deboli ed esausti. Alcuni riferiscono che la propria fuga attraverso l'Etiopia per raggiungere il confine è durata due settimane e hanno raccontato di episodi strazianti durante i quali sono stati fermati da gruppi armati e derubati di tutti i propri effetti personali. Molti hanno dovuto restare nascosti a lungo nei campi e nelle campagne per evitare di essere sorpresi. Senza accesso in Etiopia, l'Unhcr non è in grado di provare la veridicità di queste testimonianze allarmanti. L'agenzia continua a esprimere preoccupazione in relazione all'incolumità e alla condizione dei rifugiati eritrei che sono rimasti intrappolati nel conflitto in corso nel Tigrè e che non hanno accesso a servizi e scorte da oltre un mese. L'Agenzia rilancia quindi l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a garantire accesso incondizionato al Tigrè al fine di poter prestare assistenza alle popolazioni colpite. L'Unhcr ribadisce l'appello congiunto delle Nazioni Unite a tutte le parti affinché assicurino libertà di movimento ai civili coinvolti, ai quali devono essere garantite assistenza, incolumità, e sicurezza sia all'interno del Tigray sia al di fuori delle aree colpite. A tal fine, inoltre, è necessario rispettare e difendere il diritto a varcare i confini internazionali per cercare asilo. (Res)