Business news: Etiopia, nuovo accordo Onu per istituire missioni congiunte di valutazione dei bisogni

- L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha concluso un secondo accordo umanitario con il governo dell'Etiopia per istituire missioni congiunte di valutazione dei bisogni nella regione del Tigré. Secondo quanto annunciato in conferenza stampa dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, questo secondo accordo consentirà di “garantire il pieno accesso a tutto il territorio e la piena capacità di avviare operazioni umanitarie sulla base delle reali esigenze e senza alcuna discriminazione possibile". D'accordo sugli obiettivi e la necessità della nuova intesa si è mostrato anche il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, presente al punto stampa trasmesso in diretta social. Se rimane difficile concordare il perimetro preciso entro il quale le missioni umanitarie potranno accedere nella regione tigrina, il nuovo accordo rappresenta senza dubbio un passo in avanti dopo l'episodio registrato domenica, quando i membri di una squadra Onu in missione nel campo di rifugiati eritrei di Shimelba sono stati fermati dalle forze etiopi dopo essere finiti sotto tiro dei militari, senza poter accedere al campo sul quale circolano insistenti voci di abusi e rapimenti di migranti.(Res)